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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Мединский заявил, что деэскалация в районе Киева и Чернигова не означает прекращения огня

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

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"Мы сформулировали тоже со своей стороны два больших ответных шага. Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях: на киевском и черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", - сказал Мединский в интервью телеканалу RT во вторник.

Он заявил, что делегация рассматривает предложения Киева как шаг навстречу.

"Россия сделала два огромных шага к миру. Ждем от Украины встречного движения и рассматриваем их первые письменные предложения как шаг нам навстречу, как, несомненно, позитивный факт", - сказал Мединский в эфире RT.

Уточняющий вопрос о подробностях деэскалации Мединский переадресовал в Минобороны. "В заявлении министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали генеральный штаб огласит в ближайшее время - что будет означать притормаживание или деэскалация конфликта на двух направлениях", - отметил он.

Второй шаг к миру, который сделала Россия, по словам Мединского, связан с возможностью встречи президентов РФ и Украины в момент парафирования договора.

Ранее во вторник заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

Украина Владимир Мединский
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