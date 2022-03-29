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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Зеленский заявил, что надеется на результативность переговоров Украины и России

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать переговорный процесс с Россией и надеется на их результативность, но при этом в Киеве хотят получить реальные гарантии безопасности.

"Безусловно, Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс в той мере, которая действительно от нас зависит. Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для государства, для суверенитета", - сказал он во вторник в видеообращении.

Зеленский добавил, что "суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы". "Никаких компромиссов относительно суверенитета и нашей территориальной целостности быть не может и не будет. Это четкие принципы, четкое видение возможного результата", - подчеркнул президент.

Ранее завершились переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. По словам источника "Интерфакса", расширенному формату предшествовала встреча тет-а-тет главы делегации РФ, помощника президента России Владимира Мединского и главы парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Арахамии.

"На переговорах на уровне глав делегаций, которые длились около часа, был поднят вопрос об условиях возможного нейтрального статуса Украины", - сказал собеседник агентства.

Хроника 24 февраля – 29 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Владимир Зеленский
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