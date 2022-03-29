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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Роскомнадзор исключил Instagram и Facebook из реестра соцсетей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор исключил Meta Platforms Inc., признанную судом экстремистской организацией и чья деятельность в РФ запрещена, из перечня компаний, обязанных выполнять закон о "приземлении". Instagram и Facebook, также запрещенные в России, исключены из реестра соцсетей.

О том, что компания и ее ресурсы будут исключены из перечня и реестра РКН сообщал 21 марта. Тогда же ведомство предупредило СМИ РФ о недопустимости демонстрации их логотипов и о необходимости их маркировки при упоминании в своих материалах.

Нахождение в реестре соцсетей накладывало на эти сервисы ряд обязанностей, в частности, самостоятельно удалять запрещенный в РФ контент. Компания Meta в рамках исполнения закона о "приземлении" успела открыть на сайте РКН личный кабинет.

Закон о "приземлении"

Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в РФ полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и выполнить ряд других требований. В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер, вплоть до частичной или полной блокировки ресурса в РФ.

В ноябре 2021 года РКН внес первые 13 иностранных компаний в перечень на "приземление": Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

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Раньше всех полностью подчинилась закону ирландская "дочка" Apple (компания Apple Distribution International Ltd.), открыв представительство в РФ, за ней последовала шведская Spotify AB, владеющая музыкальным сервисом, а затем зарегистрированная в Люксембурге компания Viber Media S.a r.l.

3 марта Spotify в связи с действиями России на территории Украины заявила о закрытии своего офиса, а также о полном прекращении предоставления услуг российским пользователям в апреле. Apple также заявила о приостановке своей деятельности в РФ.

С 4 марта в РФ заблокированы соцсети Twitter и Facebook, а с 14 марта - Instagram. Их блокировка не связана с законом "приземлении".

21 марта Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал американскую Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram на территории РФ. В ходе судебного заседания ведомство пояснило, что данные меры не будут осуществляться в отношении мессенджера WhatsApp.

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