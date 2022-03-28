Суд постановил, что Meta угрожает конституционному строю РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы опубликовал полный текст решения, в котором объясняются причины признания компании Meta в РФ экстремистской и блокировки ее программных продуктов - Facebook и Instagram.

"Судом установлено, что под видом коммерческой деятельности по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. распространяет на территории РФ материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации", - говорится в решении суда.

В решении судья Ольга Солопова отмечает, что меры административного воздействия на Meta в виде штрафов за нарушение российского законодательства, "инициированные на протяжении длительного времени государственными органами РФ, оказались недостаточными". Так, решения судебных и административных органов об удалении противоправных материалов, а также материалов экстремистской направленности, выявленных на информационных ресурсах компании Meta, фактически не исполняются.

Судом также принято во внимание заявление пресс-секретаря Meta Энди Стоуна от 11 марта, согласно которому в свете событий на Украине компанией временно снят в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию над россиянами. "Как результат в социальных сетях Meta установлены многочисленные материалы с прямыми призывами к убийству граждан России, совершению в их отношении иных противоправных насильственных действий", - говорится в решении суда.

Кроме того, говорится в решении, компанией в публикации на корпоративном ресурсе отмечено, что "Meta находится в контакте с правительством Украины, по их просьбе ограничен доступ к нескольким аккаунтам в Украине, в том числе принадлежащим некоторым российским государственным СМИ". Компания также заявила, что рассматривает запросы других правительств об ограничении российских СМИ, контролируемых государством.

"В разделе также сообщается о принятии комплекса разнообразных мер в целях подавления российских СМИ, выражающих позицию, противоречащую интересам стран Европейского Союза, Украины и США, тем самым нарушая собственные правила и принципы, нацеленные на обеспечение равных возможностей на распространение и получение информации", - указал суд.

В решении суда также отмечается, что Мeta признана в РФ экстремистской в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке призывов к насилию над россиянами, а также изменению основ конституционного строя.

Вместе с тем, суд отмечает, что запрет в РФ продуктов Meta - Facebook и Instagram - не ограничивают действий физических и юридических лиц в их использовании.

"Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", - говорится в решении суда.

Тверской суд 21 марта по иску Генпрокуратуры признал интернет-компанию Meta экстремистской организацией и запретил принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность. При этом было определено, что данные меры не коснутся мессенджера WhatsApp.

Генпрокуратура обратилась в суд из-за отказа компании удалять из своих сервисов призывы к насилию в отношении россиян, в том числе военнослужащих.