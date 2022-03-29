Губернатор Белгородской области сообщил о взрывах, слышимых на территории субъекта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Взрывы происходят в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет", - написал Гладков.

Он также отметил, что разрушений на территории поселка также нет.

На месте работают все экстренные службы.

На прошлой неделе Гладков заявил, что прилетевший с территории Украины снаряд разорвался в селе Журавлевка, в результате чего пострадали люди и был поврежден дом. В Журавлевке и соседней Нехотеевке был введен режим ЧС. Около 180 жителей двух приграничных сел в среду вечером были перевезены в Белгород.