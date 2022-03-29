Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:05

Губернатор Белгородской области сообщил о взрывах, слышимых на территории субъекта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Взрывы происходят в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет", - написал Гладков.

Он также отметил, что разрушений на территории поселка также нет.

На месте работают все экстренные службы.

На прошлой неделе Гладков заявил, что прилетевший с территории Украины снаряд разорвался в селе Журавлевка, в результате чего пострадали люди и был поврежден дом. В Журавлевке и соседней Нехотеевке был введен режим ЧС. Около 180 жителей двух приграничных сел в среду вечером были перевезены в Белгород.

Хроника 24 февраля – 29 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 29 марта

Ритейлеры начали отказываться от ограничения наценки на сахар

Ритейлеры начали отказываться от ограничения наценки на сахар

РКН потребовал от "Википедии" удалить недостоверный контент о спецоперации на Украине

Роскомнадзор заблокировал сайты с эпизодами "Масяни"

Дипломатическое противостояние

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию
Дипломатическое противостояние

Бельгия выдворит 21 российского дипломата

Ответные меры РФ визового характера в отношении ЕС не затронут рядовых европейцев

Дипломатическое противостояние

Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

Совет директоров Альфа-банка покинули еще пять человек

Johnson & Johnson приостановит поставки в РФ средств для персонального ухода

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код