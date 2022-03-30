Генштаб отметил, что весенний призыв 2022 года не связан с военной операцией на Украине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Проведение специальной военной операции на Украине никак не влияет на весеннюю призывную кампанию, которая начнется в России 1 апреля, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.

"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту", - сказал Бурдинский в интервью, которое публикует в среду газета "Красная звезда".

Он также добавил, что количество молодых людей, которых призывают на военную службу в российскую армию сразу после завершения обучения в школе, невелико и не превышает пяти процентов.

"Как правило, для прохождения военной службы направляются граждане от 20 до 23 лет, завершившие обучение в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. В связи с этим число призывников, направляемых в войска непосредственно после завершения обучения в школе, не превышает пяти процентов", - сказал Бурдинский.

Он пояснил, что Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для получения образования, что дает возможность призывникам после обучения в школе определиться с выбором специальности и успешно освоить её.

При этом Бурдинский отметил, что граждане, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, до 1 октября имеют право на отсрочку от призыва на военную службу для поступления в вузы.

Говоря о весенней призывной кампании текущего года, которая начнется 1 апреля, Бурдинский сообщил, что она будет проходить в 82 субъектах РФ за исключением Республики Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

"Здесь призывные мероприятия проводятся только осенью", - уточнил Бурдинский.

Он также отметил, что есть такие российские регионы, где именно этот - весенний призыв - будет единственным, что обусловлено, прежде всего, физико-географическими условиями ряда субъектов РФ.

"В соответствии с законодательством один раз в год - с 1 мая по 15 июля, призываются на военную службу граждане 24 муниципальных образований пяти субъектов Российской Федерации. Это - Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ. Обусловлено это, прежде всего, физико-географическими условиями указанных регионов", - пояснил Бурдинский.