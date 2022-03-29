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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Весенний призыв-2022 в РФ будет меньше прошлогоднего

Весенний призыв-2022 в РФ будет меньше прошлогоднего
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских граждан, это меньше, чем было в прошлом году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с указом президента в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134 с половиной тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года"", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он поручил начать отправку призывников в войска в конце мая. "Первые отправки новобранцев к месту прохождения службы поручаю начать в третьей декаде мая", - сказал министр.

Весенняя призывная кампания стартует в РФ 1 апреля.

В прошлом году отправка новобранцев в соединения и воинские части Вооруженных сил РФ в ходе весеннего призыва началась с 15 апреля. Тогда, согласно указу президента, на военную службу были призваны граждане с 18 до 27 лет в количестве 134 650 человек.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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