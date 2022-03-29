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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Шойгу заверил, что призывников в РФ не будут направлять в горячие точки

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что граждане России, отправленные на срочную военную службу весной этого года, ни в какие горячие точки направляться не будут.

Об этом Шойгу сообщил во вторник на селекторном совещании.

Он также отметил, что "все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания".

По словам министра обороны, военная служба большинства призывников весны-2022 начнется с профподготовки, которая продлится от трех до пяти месяцев.

Он также поручил продолжить все противоэпидемические мероприятия по COVID-19 для военнослужащих срочной службы.

"Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, комплекс противоэпидемических мероприятий для военнослужащих по призыву прошу продолжать", - сказал министр.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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