Из полыньи в Неве спасли 3-летнего ребенка, съехавшего на ватрушке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Петербурге сотрудник полиции спас провалившуюся под лед трехлетнюю девочку, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что трехлетний ребенок, катаясь на ватрушке, съехал в полынью и оказался в воде. Отец девочки, который находился рядом, пытался спасти дочь, но это ему не удавалось", - рассказала Волк.

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции.

По словам Волк, на помощь ребенку бросился сержант полиции Дмитрий Ходкевич. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед.

"Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребенок не пострадал", - заключила представитель МВД.