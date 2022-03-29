В России появится новая система электронного документооборота

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В России стартовал проект по формированию единого информационного пространства в области государственного электронного документооборота, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В рамках проекта будет создана информационная система внутриведомственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов - ГИС ГосЭДО. Она обеспечит координацию взаимодействия ведомственных систем электронного документооборота, позволит внедрять дополнительные сервисы и проводить оценку нагрузки на органы государственной власти.

"ГосЭДО упростит процесс взаимодействия ведомств, повысит скорость и качество оказания государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса. Частью единого информационного пространства станет действующая система ГИС ТОР СЭД, к которой подключились более 1 400 бюджетных учреждений", - приводят в аппарате слова Чернышенко

По словам вице-премьера, пилотную эксплуатацию ГосЭДО планируется запустить в этом году, а в полную мощность система заработает до конца 2024 года.

Оператором ГИС ГосЭДО будет выступать Минцифры, разработкой системы занимается ФГАУ НИИ "Восход".

Как пояснил замглавы Минцифры Андрей Черненко, новая система объединит все способы юридически значимого электронного взаимодействия между государственными органами, при этом доступ к информационному взаимодействию получат представители бизнес-сообщества и граждане

"Принципиальное отличие нового подхода заключается в охвате всех стадий жизненного цикла документа - от проектирования шаблонов и регламентов использования до передачи структурированных данных и организации их архивного хранения. С минимальными затратами на подключение и эксплуатацию система будет масштабирована на все органы государственной власти, органы местного самоуправления и бюджетные организации", - отметил Черненко.