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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 марта

Японское правительство потребует от своих компаний отказа от оплаты за газ в рублях

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Японское правительство предложит японским компаниям, закупающим российские энергоносители, не выполнять требование России об осуществлении платежей в рублях, заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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"В соответствии с договоренностями "большой семерки", мы попросил японские компании не соглашаться на такие требования", - сказал он в ходе брифинга.

По словам чиновника, ему не известно о деталях контрактов японских компаний с российскими продавцами сжиженного природного газа, и могут ли они выполнять российские требования.

Поручение о переводе оплаты за российский газ с долларов и евро на рубли для "недружественных стран" дал президент РФ Владимир Путин. Накануне по итогам заседания глав энергетических ведомств "большой семерки" было объявлено, что эти страны не намерены переходить на оплату в рублях.

Хирокадзу Мацуно
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