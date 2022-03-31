Космонавт Мисуркин покинул отряд "Роскосмоса"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ставший 116-м космонавтом РФ Александр Мисуркин покидает отряд "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) в четверг.

"Сегодня, 31 марта 2022 года, последний рабочий день Александра Александровича Мисуркина в ЦПК. Он завершает свою деятельность в отряде космонавтов "Роскосмоса", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что Мисуркин был зачислен в отряд космонавтов в 2006 году. Он является 116-м космонавтом России и 528-м - мира.

За это время он выполнил три космических полета, общей продолжительностью 346 суток 7 часов 4 минуты и совершил четыре выхода в открытый космос, сообщили в ЦПК.

"Руководство Центра, коллеги по отряду космонавтов "Роскосмоса", сотрудники ЦПК благодарят Александра Александровича за большой вклад в развитие и популяризацию отечественной космонавтики, отмечают его высокий профессионализм, компетентность, ответственность и желают успехов в дальнейшей деятельности", - сказали в пресс-службе.