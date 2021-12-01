Олег Скрипочка покинул отряд космонавтов

Космонавт Олег Скрипочка Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Герой России летчик-космонавт Олег Скрипочка завершает свою карьеру в российском отряде космонавтов, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в среду.

Согласно сообщению, Скрипочка покидает отряд с 1 декабря. Он продолжит свою работу в ЦПК в должности ведущего специалиста методического отдела.

Олег Скрипочка - 107-й космонавт РФ и 516-й - мира. В отряд космонавтов он был зачислен в 1997 году. Выполнил три космических полета, общая продолжительность которых - 536 суток 3 часа 49 минут. Скрипочка трижды выходил в открытый космос, где провел суммарно 16 часов 39 минут.