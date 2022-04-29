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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

Космонавт Скворцов покинет отряд "Роскосмоса"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Александр Скворцов, ставший 105-м россиянином в космосе, завершает работу в отряде космонавтов "Роскосмоса", сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Александр Скворцов - 105-й космонавт РФ и 510-й - мира. На его счету три космических полета общей продолжительностью почти 546 суток и два выхода в открытый космос", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

В нем отмечается, что за время работы на МКС Скворцов провел десятки экспериментов из разных областей науки по российской научной программе, выполнил работу с российскими и иностранными грузовыми кораблями, проводил обслуживание бортовых систем МКС, а также фото- и видеосъемки.

"Руководство госкорпорации "Роскосмос", коллеги по отряду космонавтов, сотрудники ЦПК (Центра подготовки космонавтов - ИФ) благодарят Александра Скворцова за высокий профессионализм, многолетний труд в Центре и большой вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики", - заявили в пресс-службе.

Александр Скворцов Роскосмос
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