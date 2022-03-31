Мать "девочки из шкафа" на Урале приговорили к пяти годам колонии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Суд в Карпинске (Свердловская область) вынес обвинительный приговор местной жительнице, которая запирала дочь после рождения в шкафу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Карпинский городской суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения средним ребенком 14 лет, а также к штрафу в 60 тыс. руб. Гособвинение просило назначить подсудимой шесть лет колонии общего режима.

Как сообщал екатеринбургский портал Е1, женщина, у которой уже было двое детей, родила дочь и держала ее якобы полгода в шкафу в своей квартире. Окружающим женщина сказала, что ребенок умер. Знакомые женщины обнаружили девочку в шкафу случайно. Они забрали ребенка, вызвали "скорую" и полицию.

Следствие отмечало, что женщина с апреля по октябрь 2020 года надолго оставляла новорожденную дочь одну дома без присмотра и питания, а также запирала ее в шкафу, положив в спортивную сумку. Кроме того, женщина не обращалась к врачам после обнаружения у дочери признаков болезни. В результате состояние здоровья ребенка ухудшилось: он был сильно истощен, наблюдалась задержка физического развития.

Психиатрическая экспертиза показала, что женщина была вменяема, отмечали в пресс-службе регионального управления СКР.

Матери было предъявлено обвинение по ст. 125 (оставление в опасности), п."г" ч.2 ст.117 (истязание), п."в" ч.2 ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ. Свою вину она признала лишь частично.

Девочка прошла лечение в екатеринбургской больнице и набрала вес, после чего ее отправили в госучреждение, а затем передали родственникам.