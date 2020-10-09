На женщину, державшую младенца в шкафу, завели уголовное дело на Урале

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Карпинска (Свердловская область), у которой дома был найден истощенный грудной ребенок, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По данным екатеринбургского портала Е1, женщина, у которой уже было двое детей, родила дочь и держала ее якобы полгода в шкафу в своей квартире. Окружающим женщина сказала, что ребенок умер. Знакомые женщины обнаружили девочку в шкафу случайно. Они забрали ребенка, вызвали скорую и полицию. Девочку госпитализировали, мать поместили в психиатрическую клинику, остальных ее детей забрали в детдом.

"После того, как представителям МВД поступил тревожный сигнал, на адрес проживания женщины выехали сотрудники территориального ОВД, которые обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, срочно организовали его отправку в местную больницу, где сейчас врачи предпринимают необходимые меры, чтобы спасти малышку", - сказал Горелых, отметив, что у ребенка, по предварительной информации, гипотрофия (хроническое нарушение питания) третьей степени.

По данным Горелых, подозреваемая нигде в женской консультации в период беременности на учете не состояла, поэтому устанавливается, является ли она матерью истощенного ребенка.

Дело квалифицировано по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка).

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области в свою очередь сообщила, что по данному факту расследуется еще одно уголовное дело по ч.2 ст.117 УК РФ (истязание). Также проверку проводит прокуратура Карпинска.

"При проверке по месту жительства установлено, что детское питание, детская одежда для новорожденных отсутствует, отсутствует кроватка, средства гигиены для новорожденных", - отмечается в релизе надзорного ведомства.

По данным облпрокуратуры, женщина, предположительно, родила девочку в конце апреля, но в роддом не обращалась, свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформляла. Семья ранее на профилактическом учете не состояла.