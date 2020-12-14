Мать "девочки из шкафа" на Урале обвинили в попытке убийства

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Свердловской области предъявили обвинение жительнице Карпинска, в квартире которой был найден истощенный грудной ребенок, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Она обвиняется в покушении на убийство малолетнего и ненадлежащем исполнении родителем обязанностей.

В начале октября в доме жительницы Карпинска ее знакомые обнаружили ребенка, которого та держала в шкафу. Истощенного младенца передали полиции и медикам. Хозяйку квартиры поместили в больницу на психологическое обследование, позже суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ребенка после лечения выписали из больницы, сейчас девочка находится в государственном учреждении.