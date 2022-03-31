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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Кремль назвал выбором народа желание Южной Осетии присоединиться к РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В вопросе присоединения Южной Осетии к России и референдума по этому поводу речь идет о выборе народа, который Москва уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу выразить никакую позицию (по поводу присоединения и референдума - ИФ). У нас в этом плане ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся", - сказал Песков журналистам в четверг.

Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России.

Позднее Билилов сообщил, что республика уже проводит консультации с РФ.

Южная Осетия Дмитрий Песков
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