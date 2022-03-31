Южная Осетия может объединиться с Северной в случае вхождения в состав РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В случае вхождения Южной Осетии в состав РФ она могла бы стать единым субъектом с Северной Осетией, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

"Есть юридические шаги, которые мы должны сделать. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри РФ, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов", - сказал Бибилов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо", - сказал Бибилов.

"Многие говорят, кто будет глава, президент (единого субъекта Федерации - ИФ), где будет правительство - это технические вопросы, которые можно решать, и эти решения могут быть абсолютно правильными по расположению тех или иных структур власти", - указал Бибилов, подчеркнув, что "Осетия, без сомнения, должна быть единой".

На вопрос, какие юридические шаги по вхождению в РФ должна будет сделать Южная Осетия, Бибилов ответил: "Это решение является жизненно необходимым для народа республики. Все остальные решения прописаны в Конституции. Конечно, необходимо будет провести плебисцит, нужно будет обязательно спросить мнение народа".

Накануне, 30 марта, Бибилов заявил, что Южная Осетия намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России.

"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - говорится в заявлении главы республики, которое процитировала пресс-служба "Единой России".