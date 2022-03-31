Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

"Победа" с июня переведет на "четырехдневку" весь наземный персонал

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне трудностей из-за санкций с июня этого года переведет на четырехдневный режим работы весь наземный персонал.

"С 1 июня 2022 года вся наземная команда (кроме сменного персонала), включая руководителей компании, будут работать в режиме неполной рабочей недели: четыре рабочих дня и три выходных. Заработная плата (оклад + КПЭ) будет уменьшена пропорционально отработанному времени", - говорится в рассылке для сотрудников "Победы", с которой ознакомился "Интерфакс".

Ранее компания сообщила о приостановке эксплуатации 16 из 41 своего самолета Boeing-737-800 в целях экономии запчастей.

Евросоюз 26 февраля объявил санкции против России в связи с военной операцией на Украине, ряд из них ударил по авиационной отрасли. В частности, введен запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, оказание услуг по их техобслуживанию и страхованию. Уже эксплуатируемые в стране самолеты, в соответствии с санкциями, должны быть возвращены иностранным лизингодателям.

Победа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва ввела санкции против высшего руководства Евросоюза

"Википедии" грозит штраф до 4 млн руб. из-за статьи о спецоперации на Украине

"Википедии" грозит штраф до 4 млн руб. из-за статьи о спецоперации на Украине

Дочерний банк Ozon исключен из SDN List OFAC Минфина США

Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд

Источник назвал оценку возможных убытков Сбера и ВТБ от участия в госпрограммах поддержки

Источник назвал оценку возможных убытков Сбера и ВТБ от участия в госпрограммах поддержки

Введение нулевой ставки НДС для туроператоров РФ отложено

Введение нулевой ставки НДС для туроператоров РФ отложено

Минцифры предложило бизнесу поддержать "белых хакеров" деньгами

Минцифры предложило бизнесу поддержать "белых хакеров" деньгами

Поручение Путина о переводе на рубли оплаты экспорта газа выполнено

Поручение Путина о переводе на рубли оплаты экспорта газа выполнено

Россия введет квоту на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля по 31 августа

Россия введет квоту на экспорт подсолнечного масла с 15 апреля по 31 августа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код