Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

"Победа" передумала переводить наземный персонал на "четырехдневку"

"Победа" передумала переводить наземный персонал на "четырехдневку"
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа", собиравшаяся с 1 июня перевести на четырехдневный режим работы весь свой наземный персонал, отказалась от таких планов.

Пятидневный режим работы сохранится, так как компания "нашла возможность увеличить программу полетов", говорится в письме временно исполняющего обязанности гендиректора компании Андрея Юрикова к сотрудникам, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

"Будем готовить "Победу" к дальнейшему восстановлению темпов роста", - сказано в письме.

После введения Западом санкций против РФ "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) сообщала о приостановке эксплуатации 16 из 41 своего самолета Boeing 737 в целях экономии запчастей.

Ни Росавиация, ни "Аэрофлот" не публиковали статистику пассажиропотока за апрель. В марте перевозки "Победы" сократились на 7% год к году, до 911 тыс. человек.

Победа Андрей Юриков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Россияне смогут без разрешения ЦБ вкладываться в капитал компаний из дружественных стран

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

Экспортеры пожаловались на "скрытые санкции" против российского зерна

Путин подписал указ о временном порядке выплат "недружественным" правообладателям

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

UPS грозит штраф до 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ

UPS грозит штраф до 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ

Мишустин сообщил о стремлении купировать волатильность на валютном рынке

В РФ выросло число сотрудников на сокращенной рабочей неделе

В РФ выросло число сотрудников на сокращенной рабочей неделе

Слуцкий избран председателем ЛДПР

Слуцкий избран председателем ЛДПР