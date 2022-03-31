ЦБ утвердил режим счетов банков для новой схемы расчетов за экспорт газа

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ установил режим специальных банковских счетов типа "К", которые должны стать центральным элементом введенной президентским указом с 1 апреля новой схемы расчетов за экспорт природного газа.

Специальный рублевый и вылютный счета типа "К" открываются иностранным покупателям газа в уполномоченном банке, которым согласно президентскому указу назначен Газпромбанк.

На специальный валютный счет типа "К" могут зачисляться средства для проведения оплаты в валюте РФ по контрактам на поставку природного газа от иностранного покупателя, по заявлению которого отрыт счет, либо лица, которому он передал обязательство по оплате газа.

Списываться со специального валютного счета типа "К" могут средства в целях продажи иностранной валюты в порядке, предусмотренном указом президента либо определенном решением совета директоров ЦБ, а также в целях оплаты услуг уполномоченного банка.

На специальный рублевый счет типа "К" могут зачисляться деньги, вырученные в результате продажи иностранной валюты, поступившей на специальный валютный счет типа "К".

Списываться средства с этого счета могут на рублевый счет российского поставщика природного газа, открытый в уполномоченном банке, а также в целях оплаты услуг ГПБ.

Сам банк, комментируя принятые решения, заявил, что "имеет многолетний опыт бесперебойного обеспечения потребностей "Газпрома" по широкому спектру расчетов с его многочисленными клиентами по всему миру".

После принятия решения совета директоров Банка России ГПБ обещает создать "все условия для удобной и технологичной оплаты российского газа в утвержденной указом валюте - рублях".