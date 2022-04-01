Рубль подрастает к доллару и евро в ожидании нового раунда переговоров РФ и Украины

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании старта нового раунда российско-украинских переговоров.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 80,33 - 83,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 83,15 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 92,0425 руб./EUR1 (-45,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,34 коп. к уровню закрытия 31 марта, до 87,15 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,97 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 45,05 коп. ниже официального курса.

Новая система расчетов за российский газ

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов в ожидании российско-украинских переговоров, которые, как ожидается, возобновятся в пятницу, 1 апреля, в онлайн-формате. Кроме того, с сегодняшнего дня Россия вводит новую систему расчетов в рублях за поставляемый в "недружественные страны" природный газ.

Покупатели будут открывать специальные счета в Газпромбанке и зачислять на них валюту, которую затем банк продаст на "Московской бирже". При этом допускаются исключения из новой системы, решения по которым будет принимать правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

В центре внимания глобальных трейдеров в пятницу мартовские данные о безработице в США. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в марте выросло на 490 тыс., безработица опустилась до 3,7% с 3,8%.

Данные о безработице являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Продолжающееся снижение безработицы поддерживает доводы в пользу более быстрого ужесточения политики американским ЦБ.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после падения накануне на заявлении президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.

Байден, выступая в Белом доме, призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это, среди прочего, позволит снизить роль экспорта энергоносителей из РФ, заявил он.

Кроме того, Байден предложил рассмотреть в Конгрессе меры, которые подтолкнули бы компании в США к более активной добыче нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в пятницу составила $102,88 за баррель, что на 1,75% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $98,33 за баррель, что на 1,94% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В марте Brent подорожала на 6,9%, WTI - на 4,8%, за первый квартал цены выросли соответственно на 39% и 33%.