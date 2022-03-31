Министерство газово-финансовой обороны. Обобщение

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Мировой газовый рынок вздохнул с облегчением: объявленный план по переводу расчётов за российский газ на российские рубли не потребовал ни длительного и болезненного переписывания контрактов, ни резких движений газового вентиля.

Покупатели природного газа РФ из двух десятков стран Евросоюза, входящих в список "недружественных", с 1 апреля должны будут рассчитываться за него по новому принципу. Оплата контрактов удлиняется на один небольшой технический шаг: конвертацию Газпромбанком поступившей от импортеров валюты в рубли.

Контракты "Газпрома" с европейскими контрагентами (как на транспортировку, так и на поставку газа) за историю сотрудничества обновлялись и дополнялись десятки раз. При этом основанием для такого пересмотра были как переговоры сторон, так и изменения в европейской регуляторной базе. Сейчас же меняется законодательство Российской Федерации.

Озвученное неделю назад решение президента Владимира Путина перевести оплату за поставки газа в ЕС на рубли вызвало переполох среди европейских политиков и наводнило ленты новостей заявлениями, что те не примут его условий. К примеру, французский министр экономики Брюно Ле Мэр добавил паники в четверг: "Может возникнуть ситуация, при которой завтра, при определенном стечении обстоятельств, газ из России не будет поступать. Мы должны готовиться к таким вариантам, и именно это мы и делаем".

Цены на газ в Европе за неделю успели вырасти на треть – но тому виной не словесные интервенции, а неожиданное весеннее похолодание и провал европейской ветрогенерации.

В Москве обещали, что схема будет простой и понятной. Неожиданностью стало то, насколько простой она будет на самом деле. Европейские лидеры повторяли, что их компании будут продолжать платить в евро – и тоже оказались правы. Контракты на поставку окажутся неизменными.

Схема оплаты

С 1 апреля 2022 года "Газпром" получает оплату экспортируемого в недружественные страны газа в рублях. Для этого в уполномоченном фининституте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Для этого нужно заявление покупателя, но не обязательно личное присутствие. Не допускается приостановление операций, арест или списание средств, находящихся на этих счетах, в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа.

Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным, подчеркивается в указе.

Совет директоров ЦБ РФ сможет определять "иной" порядок продажи иностранной валюты. Чем именно он будет отличаться от продажи иностранной валюты Газпромбанком на бирже, в указе не уточняется. ГПБ и ЦБ поручено в течение 10 дней определить правила и режим расчетов в рамках нового механизма.

Если это условие не будет исполнено – поставки прекращаются. "Запрещается дальнейшая поставка газа в случае если срок оплаты поставленного по этому контракту газа наступил, иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, и (или) не в полном объеме, и (или) на счет в банке, не являющемся уполномоченным банком", - оговариваются в указе варианты вне данного регулирования.

Какая часть контрактов попадет в зону риска – можно будет судить только по факту поступления оплаты на новые счета. Так как речь идет о плате за газ, поставляемый начиная с 1 апреля, то по некоторым контрактам платежи за "апрельский газ" начинаются во второй половине апреля, по другим - в мае, пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Россия в настоящее время экспортирует газ на сумму почти $10 млрд в месяц (суммарная выручка от экспорта в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд). "Газпром" в январе поставил в группу "недружественных" стран 7,146 млрд куб. м газа на $5,99 млрд. В списке недружественных стран - получателей российского газа - 21 государство: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Словакия.

Банк специальных полномочий

Ключевое место в новой схеме "газ в обмен на рубли" отведена Газпромбанку, который отныне вполне официально занимает в российской финансовой системе уникальное положение.

Кредитная организация с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС – не может привлекать долговой и акционерный капитал от американских и европейских инвесторов. На прошлой неделе Великобритания включила ГПБ в санкционные списки. Российский газ в эту страну не поставляется, поэтому ограничительные меры в отношении Газпромбанка на расчетах за газ не скажутся.

Назначение ГПБ уполномоченным банком по расчетам за газ, по сути, снижает риски введения против него со стороны ЕС блокирующих санкций или санкций по корсчетам.

Порядок и срок продажи валюты на бирже в рамках расчетов за газ пока не раскрыты, соответственно сложно определить масштаб влияния этих операций на валютный рынок. В условиях финансовой нестабильности поддержку рублю могли бы оказывать валютные интервенции Банка России, однако из-за "заморозки" части международных резервов регулятор не может проводить эти операции в прежнем объёме.

Политическое значение

Сообщая о подписании нового указа, Путин заявил: "Перевод расчётов за поставки российского газа на российские рубли – это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета. Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана, увеличивать во внешней торговле долю расчётов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надёжными партнёрами".

"В ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, использовать валюты этих стран не имеет смысла. Мы поставили европейским потребителям наш газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В случае дальнейших поставок газа и их оплаты по традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы. Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более что некоторые политики на Западе об этом говорят публично", - обосновал президент свое решение.