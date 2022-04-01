Причиной пожара на нефтебазе в Белгороде назвали авиаудар Украины

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате авиаудара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграме.

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", - написал Гладков.

Он отметил, что для ликвидации пожара все ресурсы имеются.

"МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает", - написал Гладков.

Жителей трех улиц (Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова) рядом с нефтебазой временно размещают в "Белгород Арене". После того, как пожар будет потушен, они смогут вернуться домой, сообщил Гладков.

По информации мэра Белгорода Антона Иванова, автобусы на перевозки людей взяты из оборотного резерва.

"Сбоев в работе общественного транспорта не должно быть", - написал Иванов.

В пресс-службе ПАО "Роснефть" в связи с пожаром на нефтебазе в Белгороде сообщили, что с ее территории произведена эвакуация персонала, жертв и пострадавших нет. "На место выехал заместитель главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть". Осуществляется взаимодействие с МЧС и правоохранительными органами", - заявила компания.