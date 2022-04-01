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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Более 170 человек ликвидируют пожар на нефтебазе в Белгороде

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидируют более 170 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"К тушению пожара привлекаются 172 человека и 53 единицы техники, в том числе от МЧС России - 85 человек и 26 единиц техники", - заявили в ведомстве.

МЧС уточняет, что сообщение о пожаре на нефтебазе АО "Белгороднефтепродукт" поступило в оперативные службы в 5:51 (время совпадает с московским) пятницы.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, для ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд, он перекачивает воду в пожарные автоцистерны.

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел утром в пятницу. Губернатор сообщал, что причина возгорания - авиаудар украинских военных. Жертв нет. Жители близлежащих улиц перевезены в безопасное место.

Белгород МЧС
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