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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Белгородский губернатор не ждет дефицита топлива из-за пожара на нефтебазе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на нефтебазе "Роснефти" не приведет к дефициту топлива в Белгородской области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что у "Роснефти" в Белгородской области две нефтебазы - та, что горит в Белгороде, и еще одна - в Губкине.

"В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС, - сообщил Гладков. - В данный момент "Роснефть" перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней".

Все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме, добавил чиновник.

"У всех имеются собственные емкости, базы и собственные источники поставки. Поэтому на всех заправках области бензин в наличии. Его запас по всей области - на 15-18 дней", - написал губернатор.

Нефтебаза "Роснефти" загорелась утром 1 апреля. По словам Гладкова, это стало результатом авиаудара украинских вертолетов. На базе горят восемь резервуаров. Возгорание тушат. Пострадали два сотрудника нефтебазы, но никто не погиб. Жильцов домов, расположенных рядом с нефтебазой, эвакуировали.

Белгород Вячеслав Гладков Губкин Роснефть Белгородская область
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