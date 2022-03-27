"Роскосмос" пока не увидел необходимости возобновлять перекрестные полеты с НАСА

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Решение по возобновлению перекрестных полетов с НАСА будет приниматься после получения ответа от западных партнеров на предложения снять санкции с российской космической отрасли, сообщил журналистам в воскресенье глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Перекрестные полеты - это, на самом деле, элемент этого сотрудничества (на МКС - ИФ), далеко не самый главный. Нужный при хороших, добрых отношениях. Когда отношения такие, когда США выступают в качестве спонсора государственного терроризма в отношении русских людей, наших соотечественников... В отношении наших высших национальных интересов мы не можем делать вид, что business as usual", - сказал он.

"Есть определенные шаги, которые мы сделали. Я отправил письма, жду ответа, исходя из этих ответов "Роскосмос" будет предлагать правительству и президенту некие решения, на которых будет настаивать госкорпорация "Роскосмос", - добавил Рогозин.

На прошлой неделе руководитель программы НАСА на МКС Джоэль Монтальбано сообщал, что переговоры по перекрестным полетам между НАСА и "Роскосмосом" продолжаются.

Еще ранее Рогозин выразил надежду, что обострение отношений между Россией и США не повлияет на сотрудничество в космической сфере.

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