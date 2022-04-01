РКН заявил о примерно 60 актах цензуры на YouTube в отношении российских СМИ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от YouTube снять ограничения с группы каналов издания "Политическая Россия", отметив, что на сегодняшний день на видеохостинге зафиксировано около 60 актов цензуры в отношении российских СМИ и других ресурсов.

"На сегодняшний день ведомство зафиксировало порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций. Роскомнадзор призывает компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством", - отмечается в сообщении.

В частности, в пятницу РКН потребовал от администрации видеохостинга YouTube "снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", а также объяснить причины их введения".

"Такие действия администрации американской площадки в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - говорится в сообщении.

"После начала специальной военной операции на Украине Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube ведут ярко выраженную антироссийскую политику, демонстративно блокируя каналы общероссийских телеканалов, а также независимых изданий", - заявили в ведомстве.

11 марта YouTube заявил, что будет блокировать каналы, которые связаны с финансируемыми государством российскими СМИ в связи с действиями России на территории Украины. Ранее в РФ была полностью отключена монетизация и реклама в Google и YouTube.