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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к видео Минобороны РФ

В ведомстве заявили об "акте цензуры, направленной против всего российского"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи на официальном аккаунте министерства обороны России, а также объяснить причины их введения, говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о видеозаписи "Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине".

"Действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, направленной против всего российского", - заявили в РКН.

Ведомство "считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа РФ", говорится в сообщении.

Ранее в субботу некоторые СМИ сообщили, что YouTube ввел ограничения на официальном канале Минобороны РФ.

YouTube Минобороны РФ
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