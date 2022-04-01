Минздрав РФ зарегистрировал назальную COVID-вакцину центра имени Гамалеи

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении Минздрава России.

Отмечается, что вакцина так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме "прайм-буст".

На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше. В Минздраве России уточнили, что назальную вакцину можно применять лицам старше 60 лет.

"Интраназальная иммунизация в режиме "прайм-буст" формирует мукозальный иммунитет в отношение коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 на поверхности слизистой дыхательного тракта", - уточнили в министерстве.

"Назальное введение вакцины пациентам формирует гуморальный (увеличение титров антител IgA в крови и носовых секретах, антител IgG, вируснейтрализующих антител в крови) и клеточный иммунный ответ к инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Ранее центр им.Гамалеи обратился в Минздрав для получения регистрации интраназальной формы вакцины "Спутник V", соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных средств. Факт обращения подтвердил директор центра Александр Гинцбург.

Клинические исследования интраназальной формы вакцины "Спутник V" начались 26 января. Как сообщалось, Минздрав РФ поставил перед центром им.Гамалеи задачу провести все работы по возможности в максимально короткие сроки.

Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что в ходе клинических испытаний никаких серьезных побочных эффектов после вакцинации у добровольцев не было. Ученый отметил, что вакцина в виде спрея может применяться в качестве дополнительной защиты к основной вакцинации. По его мнению, в первую очередь назальная форма понадобится для групп риска.

Одобрение на проведение первых двух фаз клинических испытаний было получено еще 12 октября 2021 года. Испытания проводятся в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Правительство выделило на проведение I-II фаз клинических исследований интараназальной формы вакцины 187,8 млн руб.

Вакцина "Спутник V", зарегистрированная более чем в 70 странах, является основным препаратом для массовой вакцинации, которая началась с России 18 января 2021 года. Для ревакцинации через шесть месяцев используется препарат "Спутник Лайт".