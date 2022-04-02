Правительство РФ выделило 21,5 млрд руб. на меры поддержки IT-отрасли

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - 21,5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства России на меры поддержки IT-отрасли в 2022 году, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Часть средств пойдет на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий, - она не должна превышать 3%. Это позволит обеспечить льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации. Кроме того, будут увеличены максимальные размеры грантов, предоставляемых на реализацию проектов. Всего на эти цели будет выделено 14 млрд рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства.

Отмечается, что еще одно направление поддержки - льготная ипотека для сотрудников компаний. Для них процентная ставка по кредитам, взятым в 2020-2022 годах, будет снижена до 5% годовых. Выделенные на эти цели 1,5 млрд рублей помогут улучшить жилищные условия 10 тысяч граждан.

Распоряжение подготовлено для реализации указа президента "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации". Документ будет опубликован, добавляется в сообщении на сайте.