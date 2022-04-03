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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:43

В Красноярском крае ликвидировали природный пожар под Минусинском

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали крупный природный пожар под Минусинском в Красноярском крае, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главного управления МЧС.

"В 23:36 мск 2 апреля пожар в СНТ "Кооператор" ликвидирован на площади 1080 кв. м, в результате пожара огнем уничтожены 20 построек. В 04:00 мск природный пожар вблизи н.п. Зеленый бор Минусинского района локализован на площади 300 га", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в 05:00 мск местные власти отменили ранее введенный режим ЧС в Минусинском районе.

На тушении пожаров работали 366 человек и 114 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа по установлению причин и виновников пожара.

Как сообщалось, в субботу загорелась свалка в районе городского поселка Зеленый бор, из-за порывов ветра огонь перекинулся на лесной массив. Огонь также повредил дома в СНТ "Кооператор".

Красноярский край Минусинск
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