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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Мединский заявил, что проект договора с Украиной пока не готов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах.

"Арахамия (руководитель делегации Украины на переговорах - ИФ) сказал, что Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма. Мне остается лишь повторить, что предварительно согласованные вопросы, а именно нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины - все эти договоренности были достигнуты в Стамбуле. Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года", - сказал Мединский "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что "украинская сторона к этим вопросам стала подходить реалистично".

"Понимаем, что Арахамия обращается к своей аудитории, и если он называет все это украинской позицией, то нам не жалко", - добавил Мединский.

Он подчеркнул, что "касаемо Крыма и Донбасса позиция России неизменна".

Мединский не разделяет оптимизма своего украинского визави относительно готовности проекта договора для вынесения его на встречу в верхах.

"В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах - к большому сожалению оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу. И я вижу, что дипломатические и военные службы Украины, как мне представляется, сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне", - сказал Мединский.

Отвечая на вопрос о том, состоялись ли 1 апреля переговоры между делегациями, как об этом говорил Арахамия, Мединский сказал: "Это правда. Работа шла и вчера весь день, и сегодня продолжалась как на уровне глав делегаций, так и экспертов".

При этом Мединский подчеркнул, что "работа продолжится и в понедельник".

Хроника 24 февраля – 03 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Владимир Мединский
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