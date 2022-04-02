Песков заявил, что Украина была против проведения переговоров с РФ в Белоруссии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Россия была бы рада продолжать переговоры с Украиной именно в Белоруссии, но против этого выступили украинцы, рассказал в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для того чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, как в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие всех сторон. И, собственно, первые два раунда, которые прошли в Белоруссии, с огромным трудом согласовывались", - заявил Песков.

Он рассказал, что украинская сторона до последнего момента не хотела ехать в Белоруссию на переговоры, и во время первого раунда россиянам пришлось почти сутки ждать, пока они приедут. "Для них это (переговоры в Белоруссии - ИФ) почему-то или неудобно, или по каким-то другим причинам", - сказал Песков.

В то же время Песков обратил внимание на важность проведения самих переговоров с Украиной, и неважно, где именно они проходят.

"Главное - нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками. И главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где. Но главное, чтобы продолжались", - заявил Песков.

При этом он назвал Украину страной, недружественной ни Белоруссии, ни России.

"Украина - это страна, которая в Конституцию записала намерение вступить в НАТО. Это страна, которая пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой, по улице марширует. Это страна, которая по сути запретила у себя полностью любые российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным. И так далее", - отметил Песков.

По его мнению, Украина должна быть свободна от проявления любых националистических идей, а русский язык в этой стране не может быть вторым.

"Мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе такие проявления националистических идей будут запрещены на Украине. Мы надеемся на то, что все-таки русский язык восстановит свои позиции на Украине", - заявил Песков.

Он отметил, что важность русского языка состоит не только в том, что он русский, но и потому, что на нем говорят десятки миллионов жителей Украины.

"Это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным", - пояснил Песков.

Также, по мнению пресс-секретаря, Украина должна стать информационно свободной страной, в которой жители смогут выбирать между украинскими СМИ, российскими СМИ, белорусскими СМИ, и будут сами составлять свое мнение о том, что такое хорошо, что такое плохо.

"И в результате этого всего мы надеемся вот эти националистические пристрастия украинцев начнут потихоньку отмирать", - сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что долгие годы на Украине большую роль играли нацисты, на действия которых власти закрывали глаза.

"И мало того, что закрывали. Представители этих самых националистических элементов, они были во власти, вот это самое страшное", - отметил Песков.

Также он напомнил, что Украина заняла "непростую" позицию во время политических событий в Белоруссии в 2020 году.

"Поэтому я бы сказал так, что эта страна, которая недружественная ни России, ни Белоруссии", - заявил он.

При этом Песков подчеркнул, что страны ОДКБ оказывают друг другу абсолютную взаимную поддержку, поэтому нападение на одного из его членов будет приравниваться к нападению на другого, в частности - на Россию.

Он отметил, что Белоруссия и Россия связаны друг с другом не только в рамках ОДКБ, но и Союзного государства.

Песков также рассказал про лаборатории, которые, по его словам, создаются и финансируются Пентагоном в Европе, вокруг России и Белоруссии.

"Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, я имею в виду вокруг России в том числе, вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами (микробами, вирусами и так далее). Но она работает над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов", - отметил пресс-секретарь президента России.

Он заявил, что биологическое оружие производится с использованием элементов природы - животного мира, флоры, фауны.

"Это потенциально очень страшное оружие", - заявил Песков.

В то же время он отметил, что, несмотря на крайнюю серьезность темы о биологических лабораториях на территории Европы, американцы не относятся к ней с должной серьезностью.

"Они пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, выводить разговор в какую-то несерьезную плоскость. Но факты говорят сами за себя", - заявил Песков.

Песков также выразил недоумение санкционной политикой Запада в отношении Белоруссии и России.

"Сейчас все европейцы в мейнстриме, но за свой счет. А деньги зарабатывает Вашингтон. То есть деньги зарабатывает Вашингтон, а европейцы стреляют себе в ногу. И все назло России", - сказал он.

По мнению Пескова, санкции, введенные Западом против России и Белоруссии, здорово пошатнули престиж доллара и евро в качестве резервных валют.

"В основном доллара, как основной резервной валюты. И все больше и больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты. И этот процесс сейчас находится на начальной стадии. Но остановить этот процесс уже нельзя", - заявил он.

По словам Пескова, Соединенные Штаты недолго смогут продержаться на вершине экономической пирамиды мира, которая уже начала размываться.

"И она размоется до конца. Мы все больше и больше будем переводить взаимоотношения на национальные валюты. И эта практика будет расширяться", - отметил он.

Ранее Песков говорил, что возможной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна предшествовать детальная проработка текста договоренностей. Так он ответил на вопрос о возможности переговоров между двумя лидерами уже в апреле текущего года. В этой связи Песков не стал называть возможные временные рамки встречи Путина и Зеленского.