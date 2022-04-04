Арахамия возглавил делегацию Украины на переговорах с РФ по гарантиям безопасности

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, которую возглавил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Согласно указу №211/2022 от 4 апреля, опубликованному на сайте главы государства, в состав делегации вошли также министр юстиции Денис Малюська, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Кроме того, в качестве экспертов делегации в ее состав включены юрист-международник Александр Малиновский и чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.

Также членами делегации по согласию утверждены народные депутаты Украины Андрей Костин (фракция "Слуга народа"), Дмитрий Лубинец (группа "За майбутне") и Рустем Умеров (фракция "Голос").

Согласно указу, менять состав делегации уполномочен ее руководитель по согласованию с министром иностранных дел Украины. Глава делегации может также привлекать к обеспечению ее работы работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с руководителями, научных советников и экспертов.