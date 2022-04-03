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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:43

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с участием автобуса в Иркутской области

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Столкновение автомобиля "Toyota Camry" и маршрутного автобуса произошло на трассе у поселка Зяба Братского района Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

В легковом автомобиле в момент аварии находилось пять человек. От полученных травм два пассажира Тойоты погибли на месте. 30-летний водитель и два других пассажира, в их числе и 15-летний юноша, госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусе, который следовал из Иркутска в Новую Игирму, находились 17 пассажиров и водитель. Никто из них не пострадал.

Иркутская область МВД
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