Два человека погибли и пять пострадали в столкновении трех машин в Иркутской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Три автомобиля столкнулись в среду утром в Усть-Илимске Иркутской области, погибли два человека и пять пострадали, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

"В результате случившегося погибли две пассажирки Toyota. Это женщины 41 и 69 лет. По предварительным данным, госпитализированы женщина-водитель Toyota, девушка-пассажир и 9-летний ребенок, находившиеся в той же машине, а также водитель и пассажир Mercedes", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 8:30 (3:30 мск).

Предварительно установлено, что Mercedes, двигавшийся по Усть-Илимскому шоссе со стороны левобережной части города в правобережную, недалеко от заправочной станции столкнулся со следовавшей во встречном направлении Toyota, а затем столкнулся с Honda.

Полицейские и представители экстренных служб работают на месте происшествия.

Прокуратура региона сообщила, что по факту автоаварии с участием ребенка организована проверка, будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.