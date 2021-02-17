Число погибших в ДТП с автобусом в Иркутской области возросло до пяти

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в автоаварии с участием автомобиля, грузовика и рейсового автобуса в Иркутской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону Герман Струглин.

"Во время разбора поврежденного легкового автомобиля обнаружен еще один погибший пассажир. Предварительно, это 22-летняя девушка", - сказал Струглин.

По данным полиции, установлены личности всех погибших в автоаварии – водителей автобуса и автомобиля, трех пассажиров легковушки.

Выяснилось, что водитель автомобиля – 33-летний житель Шелехова – вез домой в Братск троих местных жителей: двух мужчин 33 и 45 лет, они возвращались с работы вахтовым методом, и 22-летнюю девушку. Все трое оказались в машине, воспользовавшись мобильным приложением по поиску попутчиков.

Погибший водитель междугороднего автобуса – 57-летний житель Иркутского района – имел стаж вождения более 35 лет.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек в этом ДТП. Еще трое пострадали, двое из них госпитализированы, один – на амбулаторном лечении.

Струглин отметил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщалось, автоавария с участием автомобиля Toyota Ipsum, грузовика и рейсового автобуса произошла около 04:00 (23:00 по Москве 16 февраля) на трассе А331 "Вилюй" между городами Тулун и Братск в районе села Кузнецовка Братского района.

По предварительным данным, автомобиль столкнулся с припаркованным грузовиком. После чего в него врезался автобус.

Судя по распространенной полицией видеозаписи, автомобиль столкнулся с лесовозом, груженным древесиной.

По уточненным данным полиции, автобус следовал по маршруту "Иркутск - Железногорск-Илимский". Известно, что в нем находились около 25 пассажиров. Они были доставлены в конечный пункт назначения попутным автобусом.