Литва выдворит российского посла

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Литовское правительство решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну.

Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени покинет Москву, добавил глава МИД.

Об этих решениях Литва уведомила своих партнеров по Евросоюзу и НАТО и призвала их поступить аналогично.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не сомневается, что Россия не оставит без соразмерного ответа эти решения. Он сказал об этом "Интерфаксу".