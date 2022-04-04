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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Литва выдворит российского посла

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Литовское правительство решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну.

Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени покинет Москву, добавил глава МИД.

Об этих решениях Литва уведомила своих партнеров по Евросоюзу и НАТО и призвала их поступить аналогично.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не сомневается, что Россия не оставит без соразмерного ответа эти решения. Он сказал об этом "Интерфаксу".

Хроника 15 апреля 2021 года – 04 апреля 2022 годаДипломатическое противостояние
Литва МИД Габриэлюс Ландсбергис Клайпеда Алексей Исаков Украина Эйтвидас Баярунас
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