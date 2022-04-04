Песков призвал Кадырова не устраивать соревнования в патриотизме

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в данный момент не следует вести полемику о степени патриотизма тех или иных публичных персон, поскольку сейчас необходима сплоченность общества в сложных условиях, с которыми сталкивается страна.

Журналисты в ходе общения с пресс-секретарем президента в понедельник напомнили о его недавних заявлениях и последовавшем ответе главы Чечни Рамзана Кадырова, после чего спросили, как в Кремле понимают слово "патриотизм".

"Никакого двойного прочтения у слова "патриотизм" нет и быть не может. Патриотизм - это любовь к своей Родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что это и есть патриотизм, а также все то, что укладывается в это понимание. "И конечно, соревнование в том, кто больше является патриотом, наверное, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что, собственно, и происходит, вокруг нашей страны, нашего президента, в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - отметил пресс-секретарь.

В субботу, 2 апреля, Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1" выразил свое мнение относительно поведения некоторых публичных личностей в РФ после начала спецоперации в Украине. По его мнению, среди них есть как настоящие враги государства, так и "заблудшие".

"У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства", - сказал Песков.

Кадыров в своем телеграм-канале так прокомментировал высказывание Пескова: "Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало".

Ранее Песков также заявил, что не располагает информацией о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенант. "Я пока указа не видел. Как только мы его увидим, если он не закрытый, - а бывают закрытые документы, с грифом, - если он открытый, то, конечно, будет опубликован".

Кадыров также отреагировал и на эти слова пресс-секретаря президента РФ.

"Я на самом деле удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение мне звания генерал-лейтенанта якобы из-за того, что не видел указа. Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше "не видел указа". Зато трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск, и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, - настоящий патриот", - заявил Кадыров.