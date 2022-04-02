Песков заявил, что не считает врагами РФ тех, кто испугался и покинул страну

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1" выразил свое мнение относительно поведения некоторых публичных личностей в РФ после начала спецоперации в Украине. По его мнению, среди них есть как настоящие враги государства, так и "заблудшие".

"У нас есть люди, которые испугались. Когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства", - сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь признал, что некоторые люди сознательно стали "хаять власть" и стали врагами государства в данной ситуации.

"Есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, стали нападать на наших военных героев. Вот это враги государства", - пояснил он.

Песков предположил, что такие люди вряд ли смогут рассчитывать в будущем на государственную поддержку, которую они получали ранее.

"Они же все хотят приехать и получать государственные гранты, сниматься в государственном кино, играть в государственном театре. Нет. Вот этого уже нельзя делать", - заявил Песков.

"Заблудших" же он предложил наставить на путь истинный, но только в том случае, если они сами этого захотят.