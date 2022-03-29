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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Песков не знает, присвоено ли Кадырову звание генерал-лейтенанта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенант.

На просьбу подтвердить информацию спикера чеченского парламента о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта представитель Кремля ответил: "Я пока указа не видел. Как только мы его увидим, если он не закрытый, - а бывают закрытые документы, с грифом, - если он открытый, то, конечно, будет опубликован".

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"Закрытые указы президента, а такие тоже бывают, они не публикуются", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, бывают ли в подобных указах обоснования, за что присваивается очередное звание, пресс-секретарь главы государства пояснил, что "обычно формулировок обоснований нет".

Как сообщалось, летом 2020 года президент РФ Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора.

Дмитрий Песков Рамзан Кадыров
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