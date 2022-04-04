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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Посольство Нидерландов отрицает слухи о прекращении работы в России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Посольство Нидерландов в Москве и генконсульство королевства в Петербурге работу не останавливали и не планируют этого, заявили "Интерфаксу" в нидерландской дипмиссии.

"Посольство Нидерландов в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге не приостанавливали свою работу. В будущем таких планов также нет, так как Нидерланды остаются привержены поддержанию российско-нидерландских отношений", - сказал представитель посольства Заргун Раван.

На прошлой неделе некоторые СМИ сообщили, что дипмиссии Нидерландов решили приостановить работу в России до завершения спецоперации на Украине. Дипломаты затем уточнили, что посольство и генконсульство продолжат оказывать консульские услуги.

Хроника 15 апреля 2021 года – 04 апреля 2022 годаДипломатическое противостояние
Нидерланды Москва Петербург МИД Заргун Раван
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