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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:05

США поприветствовали высылку российских дипломатов из стран Европы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - США приветствуют недавнюю высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

По его словам, США едины со своими партнерами в защите их национальной безопасности.

"Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию и защищать наши общие национальные интересы от действий Российской Федерации", - добавил Прайс.

Ранее власти Чехии приняли решение выслать из страны одного российского дипломата, Бельгия сообщила, что высылает 21 дипломата РФ, Нидерланды - 17 российских дипломатов, а Ирландия попросила четырех "высокопоставленных официальных лиц" РФ покинуть страну.

МИД Северной Македонии приняло решение о выдворении из страны пяти дипломатов РФ.

Хроника 15 апреля 2021 года – 30 марта 2022 годаДипломатическое противостояние
США Нед Прайс Россия
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