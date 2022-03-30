США поприветствовали высылку российских дипломатов из стран Европы

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - США приветствуют недавнюю высылку российских дипломатов из ряда европейских стран, говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

По его словам, США едины со своими партнерами в защите их национальной безопасности.

"Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию и защищать наши общие национальные интересы от действий Российской Федерации", - добавил Прайс.

Ранее власти Чехии приняли решение выслать из страны одного российского дипломата, Бельгия сообщила, что высылает 21 дипломата РФ, Нидерланды - 17 российских дипломатов, а Ирландия попросила четырех "высокопоставленных официальных лиц" РФ покинуть страну.

МИД Северной Македонии приняло решение о выдворении из страны пяти дипломатов РФ.