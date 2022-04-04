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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Иностранным организациям запретят вмешиваться в работу российских ОНК

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Органам госвласти, политическим партиям, а также иностранным и международным организациям запретят вмешиваться в работу общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые в России контролируют соблюдение прав человека в местах лишения свободы.

Это следует из законопроекта № 99435-8, который правительство внесло в Госдуму.

Он предусматривает внесение в закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" положения о том, что ОНК работают независимо от органов государственной и муниципальной власти, при этом вмешательство "политических партий, международных и иностранных организаций (объединений) в сферу деятельности наблюдательных комиссий недопустимо".

Также он дает право совету Общественной палаты России по собственной инициативе принимать решение о прекращении полномочий членов ОНК, если они будут грубо нарушать свой кодекс этики или плохо исполнять свои обязанности. Пока закон разрешает это сделать совету ОП только по представлению ОНК или общественной организации, выдвинувшей члена ОНК.

Также в законопроекте устанавливаются сроки направления отчетов ОНК в Общественную палату и уполномоченным по правам человека, увеличиваются сроки выдвижения кандидатов в состав ОНК, сроки принятия решений по кандидатурам и сроки выдачи мандатов.

Наконец, правительство предлагает прямо прописать в законе право ОНК проверять права тех, кто приговорен к принудительным работам.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что в ценах 2021 года для реализации деятельности ОНК в России потребовалось 85,7 млн рублей в год. Деньги идут, в основном, на аренду помещений, дорогу и связь. Расходы несут региональные бюджеты.

ОНК Общественная палата России Правительство Госдума
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