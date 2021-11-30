Суд признал законным исключение Марины Литвинович из ОНК Москвы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд отказался признать незаконным исключение правозащитницы Марины Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Даниил Берман.

В отклоненном иске Литвинович оспаривала законность соответствующего решения совета Общественной палаты России от 6 апреля. Совет прекратил ее полномочия, сославшись на неоднократные нарушения ею кодекса этики.

Зампред ОНК Москвы Николай Зуев объяснял претензии к Литвинович тем, что она "настойчиво предлагала" конкретного адвоката родственникам обвиняемого в госизменеа, а также рассказала СМИ о доследственной проверке по итогам посещения изолятора временного содержания № 1.

Литвинович на это заявила "Интерфаксу", что решение исключить ее из ОНК было политическим, правовых оснований для этого на не видит.