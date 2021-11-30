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Суд признал законным исключение Марины Литвинович из ОНК Москвы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд отказался признать незаконным исключение правозащитницы Марины Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии Москвы, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Даниил Берман.

В отклоненном иске Литвинович оспаривала законность соответствующего решения совета Общественной палаты России от 6 апреля. Совет прекратил ее полномочия, сославшись на неоднократные нарушения ею кодекса этики.

Зампред ОНК Москвы Николай Зуев объяснял претензии к Литвинович тем, что она "настойчиво предлагала" конкретного адвоката родственникам обвиняемого в госизменеа, а также рассказала СМИ о доследственной проверке по итогам посещения изолятора временного содержания № 1.

Литвинович на это заявила "Интерфаксу", что решение исключить ее из ОНК было политическим, правовых оснований для этого на не видит.

Марина Литвинович ОНК Москвы Москва Тверской суд Общественная палата Даниил Берман

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