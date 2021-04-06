Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Совет Общественной палаты России по представлению Общественной наблюдательной комиссии Москвы досрочно исключил из этой ОНК Марину Литвинович за неоднократные нарушения кодекса этики. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Литвинович сообщила "Интерфаксу", что намерена оспорить в суде это решение: "Правовых оснований для лишения меня статуса нет, это политическое решение".

На вопрос, намерена ли она идти на выборы в Госдуму, Литвинович ответила: "Теперь, конечно, с большой вероятностью, да".

Как объяснил зампред ОНК Москвы Николай Зуев, претензии к Литвинович связаны с тем, что она "настойчиво предлагала" родственникам обвиняемого в госизмене определенного адвоката, а также рассказала СМИ о доследственной проверке по итогам посещения изолятора временного содержания № 1.

Ранее вопрос о Литвинович рассмотрела комиссия ОП по безопасности и взаимодействию ОНК. На ее заседании представители ОНК Москвы рассказали о неоднократных жалобах на Литвинович от граждан, юристов, а также органов власти. Литвинович рассказала участникам заседания об основных результатах своей работы в составе комиссии: многочисленных посещениях мест принудительного содержания граждан, оказанной осужденным и обвиняемым гражданам помощи. Она также изложила свое видение тех нарушений кодекса этики члена ОНК, которые ей вменяют.