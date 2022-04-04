Кабмин начал работу над упрощением процедуры регистрации импортных лекарств

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство работает над упрощением процедуры регистрации на российском рынке импортных лекарств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы поменяли правила государственных закупок. Теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет. Мы также уточнили порядок лицензирования их производства и сейчас работаем над полным упрощением процедуры регистрации", - сказал Мишустин в ходе встречи с членами фракции "Единой России".

Он отметил, что также идет работа по упрощению ввоза импортных препаратов в Россию.

"Разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок", - сказал Мишустин.

По его словам, поставки усложнялись из-за отсутствия упаковок на русском языке.

"Проще станет поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Сейчас такие компании смогут возобновить те поставки, которые были до этого на нашем рынке", - сказал глава правительства.