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Путин подписал закон об упрощенном порядке импорта лекарств

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий импортировать в Россию лекарства в иностранных упаковках по упрощенной процедуре в случае, если возникнет риск дефицита препарата в аптеках.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

Согласно закону, до 31 декабря 2022 года разрешается ввоз и обращение в России зарегистрированных лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах. При этом правительство сможет устанавливать особенности такого особого порядка ввода лекарств в оборот. Согласно закону, на препарат с иностранной упаковкой будут помещать самоклеющуюся этикетку, содержащую информацию о препарате на русском языке.

Закон также устанавливает, что иностранные производители лекарств и импортеры не вправе приостанавливать производство или прекращать ввоз в Россию своей продукции из-за введения санкций без предварительного извещения Минздрава России - минимум за полгода. Цель нормы, следует из документа, также в том, чтобы не допустить дефектуры (дефицита лекарств в аптеках).

Владимир Путин
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